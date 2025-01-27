7 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 33 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 şehirde dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
7 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 33 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de, sosyal medyada oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, şebekenin hesapçılarına transfer ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Buna göre, yapılan çalışmalarda ekipler, incelemede birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti.

7 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 33 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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