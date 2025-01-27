Ankara'da kan donduran olay! Tartışığı karısını bıçakla ağır yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir ev oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yücel D. ile eşi Meryem D. arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel D, eşi Meryem D'yi bıçakladıktan sonra, aynı bıçakla kendini de boğazından yaraladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yücel D. hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Meryem D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.