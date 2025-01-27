Denizli'de korkunç olay! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında 26 yaşındaki Suriyeli anne Esraa Alalo, 1,5 yaşındaki oğlu Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Jebbi, hastanede tedavi altına alındı.

Evdeki çocuklar 7 yaşındaki Kevser Jebbi ile 9 yaşındaki Fatıma Jebbi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuklar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çatı katına ve yan daireye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce hayatının kaybettiği belirlenen anne Esraa Alalo'nun cesedi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangın anını anlatan 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." dedi.