Denizli'de korkunç olay! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangında anne hayatını kaybederken 3 çocuğu ise yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Denizli'de korkunç olay! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı
Yayınlanma:

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında 26 yaşındaki Suriyeli anne Esraa Alalo, 1,5 yaşındaki oğlu Ayan Jebbi'yi battaniyeye sararak vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Jebbi, hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'de korkunç olay! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı - Resim : 1

Evdeki çocuklar 7 yaşındaki Kevser Jebbi ile 9 yaşındaki Fatıma Jebbi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuklar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çatı katına ve yan daireye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce hayatının kaybettiği belirlenen anne Esraa Alalo'nun cesedi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangın anını anlatan 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." dedi.

Mersin'de korkunç cinayet! Dedesi ve büyükannesini öldürdüMersin'de korkunç cinayet! Dedesi ve büyükannesini öldürdüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli yangın
Günün Manşetleri
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
Çok Okunanlar
Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak!
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat