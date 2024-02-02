4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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