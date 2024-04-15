4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Son olarak Asos bölgesinde önemli bir hava harekâtı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava harekâtında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Böylece, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16'ya yükseldi.

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! 12 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyine hava harekâtı! 12 terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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