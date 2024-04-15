4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Son olarak Asos bölgesinde önemli bir hava harekâtı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava harekâtında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Böylece, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16'ya yükseldi.