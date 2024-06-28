4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları! Kritik operasyonların detayları ortaya çıktı

4 şehirde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları! Kritik operasyonların detayları ortaya çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 şehirde "Bozdoğan 47" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # deaş
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