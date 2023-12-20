4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk askerinin, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik'e yönelik teröristler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Yapılan operasyonda, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.