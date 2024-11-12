4 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

Mehmetçik, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonlara imza attı. Yapılan operasyonlarda, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde Türk askeri tarafından önemli operasyonlara imza atıldı. Başarıyla noktalanan operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonların ayrıntılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

terörist operasyon Milli Savunma Bakanlığı
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