40 yılını Türkiye’ye adamıştı: Ünlü bilim insanından acı haber

Kırşehir’de uzun yıllardır arkeolojik kazılara liderlik eden Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, hayatını kaybetti. Kalehöyük kazılarıyla tanınan Omura, Türk-Japon dostluğunun simgelerinden biri olarak bilim ve kültür dünyasında derin izler bıraktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
40 yılını Türkiye’ye adamıştı: Ünlü bilim insanından acı haber
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1949 doğumlu Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Türkiye’ye ilk kez 1972 yılında öğrenci olarak adım attı. Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Omura, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün de kurucusu ve başkanıydı. Türkiye’de gerçekleştirdiği bilimsel kazılarla yalnızca arkeoloji dünyasına değil, Türk-Japon ilişkilerine de önemli katkılar sağladı.

Dr. Omura, bilimsel başarılarının yanı sıra Türk kültürüne olan ilgisi ve sadakatiyle de takdir topladı. 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı ile ödüllendirildi. İki ülke arasında kültürel bir köprü görevi gören Omura, akademik çalışmalarının yanı sıra diplomatik etkinliklerde de aktif rol aldı.

SON ZİYARETİ VELİAHT PRENS AKISHINO İLE OLDU

Dr. Omura, geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye’ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino ve Prensesi'ne Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesi’ni tanıtarak rehberlik etmişti.

Omura, uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Kırşehir’in Kaman ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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