41 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

41 ilde eş zamanlı olarak büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkogüç-41 operasyonları ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

41 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Son olarak 41 ilde geniş kapsamlı olarak Narkogüç-41 operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını, "her an enselerinde olduklarını" belirtti.

Uyuşturucu tacirlerinin kaçamayacaklarını kaydeden Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-41 operasyonlarında, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyona ilişkin detayları da paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve jandarma genel komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara, 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik detektör köpeği katıldı.

Operasyonlar Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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