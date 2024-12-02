44 asker şehit mi oldu? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verdik" iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
44 asker şehit mi oldu? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı basın yayın organlarında, Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 askerin şehit olduğu haberleri yer aldı. Söz konusu iddialar gündeme bomba gibi düşerken konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.

Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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