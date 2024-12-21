4,5 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi

Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4,5 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
Yayınlanma:

Azerbaycan'ın Türkiye sınırında, ülkenin batısındaki Kelbecer ilinde gece saat 02.01'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı! Dışişleri Bakanlığından açıklama geldiAlmanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı! Dışişleri Bakanlığından açıklama geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem Azerbaycan AFAD son dakika
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Alman mevkidaşıyla görüştü
Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
"Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum"
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sporcuların üzerine çığ düştü
Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
19 şehirde Gürz-30 operasyonları
Türkiye'den Almanya'daki saldırıya kınama
Almanya'da Noel pazarına saldırı
Çok Okunanlar
4,5 büyüklüğünde deprem oldu 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Sporcuların üzerine çığ düştü Sporcuların üzerine çığ düştü
14 üniversiteye rektör atandı 14 üniversiteye rektör atandı
Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi
Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama