4,5 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında, ülkenin batısındaki Kelbecer ilinde gece saat 02.01'de şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2024-12-21
Saat:02:01:49 TSİ
Enlem:39.86611 N
Boylam:45.92028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hCFHWhqppK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı