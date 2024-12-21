Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı! Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı! Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına saldırı düzenlendi. Bir kişi, aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürdü. Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye'den de Almanya'da meydana gelen saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'da Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

2 TÜRK VATANDAŞININ YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını bildirdi. Açıklamada, vatandaşların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği duyuruldu.

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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