47 Şehirde Narkogüç-40 Operasyonu! 376 Şüpheli Yakalandı

47 şehirde, uyuşturucu imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik Narkogüç-40 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 376 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

47 Şehirde Narkogüç-40 Operasyonu! 376 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, 47 ilde uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik Narkogüç-40 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

376 Şüpheli Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-40 Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini verdi. Yerlikaya ayrıca operasyonlarda, 376 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İzmir'de FETÖ Operasyonu! 16 Kişi Yakalandıİzmir'de FETÖ Operasyonu! 16 Kişi YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # uyuşturucu
Çok Okunanlar
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin!
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Memleketiniz kaçıncı sırada?
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Memleketiniz kaçıncı sırada?
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremleri Açıkladı!
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremleri Açıkladı!
Öne Çıkanlar Son dakika haberleri Ulusal Kanal Ana Haber'de! #canlı Son dakika haberleri Ulusal Kanal Ana Haber'de! #canlı Ortadoğu'nun En gözde Yemeği! Ortadoğu'nun En gözde Yemeği!