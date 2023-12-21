İzmir'de FETÖ Operasyonu! 16 Kişi Yakalandı

Yurt genelinde FETÖ'yle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada, örgütün hücre evi olarak kullandığı evleri belirledi.

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.