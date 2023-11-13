5 Bin 309 Kişi Yakalandı! Çember Operasyonları Gerçekleştirildi

Yurt genelinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 81 ilde Çember Operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

5 Bin 309 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, 81 il genelinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen Çember Operasyonları kapsamında son 4 günde yol uygulamaları yapıldığını belirtti.

Ali Yerlikaya açıklamasında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 bin 309 kişinin yakalandığını kaydetti. Yerlikaya, yakalananlardan 10'unun 10 yıldan daha uzun, 41'inin 5 ila 10 yıl arasında, 5 bin 258'inin de 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: