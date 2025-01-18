5 ilde eş zamanlı baskın: 3 milyonluk vurgun son buldu

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla mağdur vatandaşları dolandıran çeteye büyük bir darbe vurdu. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında 14 Ocak 2025 sabahı saat 07.00’de, 5 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

SAHTE İLANLARLA 3 MİLYONLUK VURGUN YAPILDI

Şüphelilerin, sahte hesaplar aracılığıyla kahve makinesi, mobilya, dron gibi ürünler için sahte satış ilanları yayınlayarak 89 vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Mağdurlardan toplamda 3 milyon TL toplayan çetenin operasyonla çökertilmesiyle büyük bir vurgunun son bulduğu bildirildi.

Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 29 hedef şüpheliden 25’i yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delil ele geçirildi. Bunlar arasında; 22 akıllı telefon, 15 sim kart, 1 banka kartı, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ve çok sayıda fişek bulundu.

Yakalanan şüpheliler, "TCK Madde 158 Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilmek üzere Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Adli süreç devam ederken, soruşturma sürüyor.