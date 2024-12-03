5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine kritik bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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