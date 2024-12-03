5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine kritik bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2024
Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız,… pic.twitter.com/BxMZUag9Cs
Kaynak: Anadolu Ajansı