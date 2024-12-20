5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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