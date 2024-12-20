11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine kritik bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde önemli bir hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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