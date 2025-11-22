50 bin mahkûma tahliye yolu açılıyor: Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?

Mahkûmların erken tahliyesine ilişkin düzenleme yeniden Meclis'e taşındı. COVID-19 dönemindeki denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişlerse, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen binlerce kişi kalan cezalarını dışarıda tamamlayabilecek

Mahkûmların erken tahliyesine yönelik uzun süredir beklenen düzenleme yeniden Meclis gündemine taşındı. Geniş bir kesimin dikkatle izlediği değişiklik, COVID-19 döneminde çıkarılan ve açık cezaevlerindeki hükümlülere kalan cezalarını dışarıda tamamlama imkânı veren uygulamanın kapsamını genişleten kritik bir maddeyle birlikte ele alınıyor. Düzenleme hayata geçerse, ilk etapta 50 binden fazla mahkûmun tahliye edilebileceği ifade ediliyor.

Çalışmalar, AK Parti, MHP ve Adalet Bakanlığı arasında yürütülürken, bu nedenle 11’inci Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulmasının bir hafta geciktiği belirtiliyor.

KRİTİK TARİH KORUNUYOR

Pandemi yıllarında açık cezaevindeki hükümlülere kalan cezalarını denetimli serbestlikle tamamlama hakkı tanıyan uygulama, yıllar sonra yeniden genişletiliyor. Mevcut düzenleme yalnızca 31 Temmuz 2023’ten önce cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni çalışmada ise kritik tarih korunuyor ancak kapsamın genişlemesi gündemde.

Düzenleme Meclis’ten geçerse:

– 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler,
– Cezaları henüz kesinleşmemiş olsa bile,
– Kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayabilecek.

Bu durum, yargılamaları süren sanıklar açısından önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre düzenlemeden örgütlü suçlar ve terör suçları yararlanamayacak. Böylece iki suç sınıfı hariç geniş bir mahkûm grubu kapsama alınmış olacak. İlk aşamada 50 bin mahkûmun yararlanması, dava süreçleri ilerledikçe bu sayının daha da artması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları, suçun işlenme tarihinin esas alındığını, mahkûmiyet tarihlerinin ise değişken olduğunu belirterek uygulamanın kapsamının zaman içinde genişlemesinin doğal olduğunu vurguluyor.

EŞİTLİK İLKESİ 

Düzenlemenin temel gerekçelerinden biri de Anayasa’nın eşitlik ilkesi. Aynı suçu işleyen iki kişinin yalnızca mahkûmiyet tarihlerinin farklı olması nedeniyle farklı düzenlemelere tabi tutulması, hükümet kanadında adaletsizlik olarak değerlendiriliyor.

Sıkça verilen örneğe göre:

– İki kişi aynı suçu işleyip aynı cezayı alıyor.
– Birinin cezası 31 Temmuz 2023’ten önce kesinleşiyor, diğerininki daha sonra.
– Bu durumda yalnızca biri mevcut düzenlemeden yararlanabiliyor.
Yeni çalışmada bu durumun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

PEŞ PEŞE MESAJLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son açıklamalarında düzenlemeye yönelik yoğun talep aldıklarını belirterek çalışmanın gelebileceğini işaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise yargılamaları devam eden sanıkların mağduriyetine dikkat çekiyor.

