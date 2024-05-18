6-8 Ekim davasında tahliye kararlarına itiraz! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim terör olayları davasında tahliye kararlarına itiraz etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 108 sanıklı davada, 47 ayrı suçtan yargılanan Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Tutuklu sanıklardan Ayla Akat, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel ise, hapis cezası almalarına rağmen cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği cezaların, mütalaada istenen cezalardan farklı olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulunacağını gösteren “süre tutum” dilekçesini sundu.

Savcılık, sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep etti. Savcılığın itiraz nedenleri arasında, sanıklara verilen cezaların miktarının yeterliği olmadığı ve terörle mücadele kanunuyla yargılanmaları nedeniyle kaçma ihtimalinin bulunduğu gösterildi.

Adale Bakanı Yılmaz Tunç, açıklanan kararlarla ilgili olarak, “İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu bir karar. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır” demişti.