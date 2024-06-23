6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 5 HDP'li eski vekil hakim karşısına çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin hazırladığı yeni iddianame kapsamında 5 HDP’li hakim karşısına çıkacak. 108 sanıklı Kobani davasında geçen ay karar açıklanmış ve eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu sanıklara cezalar yağmıştı.

Şimdi yargılanma sırası ise o dönem vekil olduğu için hakim karşısına çıkmayan eski HDP’li vekillerde. Eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dündar'ın yargılanmasına 25 Haziran’da başlanacak.

Duruşma, Kobani olaylarına ilişkin 108 sanık hakkındaki davayı karara bağlayan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İddianamede olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan sanıkların diğer sanıklarla eylem birliği içinde olduğu belirtildi. Bu sebeplerle sanıkların "HDP Genel Merkezi tarafından yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" ifade edildi.

İddianamede sanıkların, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istendi.