6 İlde Rüşvet Operasyonu! 46'sı Polis 105 Kişi Yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişi yakalandı. Operasyonun detaylarıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.
İstanbul merkezli Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta rüşvet operasyonu düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonların detaylarıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydedildi.
Operasyon kapsamında 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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