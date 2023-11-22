Dışişleri Bakanlığından Ateşkes ile İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında Gazze'de çatışmalara verilen insani ara ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak gördükleri bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından Ateşkes ile İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında Gazze'de insani ara ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin 6 haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasının ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı barışa yönelik süreci başlatmasının temenni edildiği açıklamada, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.

İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Tarih Verildiİsrail ve Hamas Arasında Esir Takası İçin Tarih VerildiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # israil # filistin # hamas # ateşkes
Çok Okunanlar
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu?
2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu?
10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek!
10 İlçede Su Kesintisi Saatlerce Sürecek!
Öne Çıkanlar JAVİER MİLEİ İLK RESMİ ZİYARETİNİ İSRAİL'E YAPACAK! | Ulusal Haber JAVİER MİLEİ İLK RESMİ ZİYARETİNİ İSRAİL'E YAPACAK! | Ulusal Haber Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!