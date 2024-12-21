6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine önemli bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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