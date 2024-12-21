19 şehirde Gürz-30 operasyonları! PKK/KCK'ya büyük darbe indirildi

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 19 şehirde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-30" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-30" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Buna göre, 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "örgütün gençlik yapılanmasında yer almak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.