6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.