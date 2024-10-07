6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde önemli bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Resim : 1

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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