6 Şubat depremlerinin ardından yargı sürecinde neler oldu? 1271 davada 1327 sanık yargılanıyor

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat depremine ilişkin açılan soruşturmalarda 2 bin 31 dosya oluşturuldu. Bu dosyaların 1397'si hakkında iddianame hazırlandı ve kamu davalarına dönüştürüldü. Depremzedelerin mağduriyetini gözler önüne seren bu soruşturmalar, binaların yıkılmasında ya da imara aykırı değişikliklerde sorumluluğu olan kişiler hakkında yürütülüyor.

130 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

ANKA'nın Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bundan önceki süreçte 75 dava sonuçlandırılarak, 130 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi. Ancak, ceza verilen davaların sayısı daha fazla olabilir çünkü davaların bir kısmı hala devam ediyor.

1271 DAVADA 1327 SANIK YARGILANIYOR

Bugüne kadar açılan davalarda toplam 1271 dava sürüyor. Bu davalarda 1327 sanık yargılanıyor, bunlardan 134'ü tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. Halen, sanıkların büyük çoğunluğu tutuksuz olarak yargılanıyor. Depremzedelere yönelik adaletin sağlanabilmesi için ilk derece mahkemelerinde süreç devam etmekte.

Yargı sürecinde önemli bir nokta da iddianamelerin değerlendirilme süreci. Bugüne kadar 51 dosyada iddianame değerlendirmeleri sürerken, toplamda 77 kişi hakkında dava açılacak. Bu davaların bir kısmı tutuklu sanıklarla ilgili olacak.