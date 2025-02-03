Batman'da bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Batman'ın İluh Mahallesi'nde 20 yaşındaki Bilal E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman'da bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
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Alınan bilgilere göre, Bilal E. sabah saatlerinde İluh Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Genç adam, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak çevredekiler tarafından hemen fark edildi.

Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bilal E.'yi ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Polis olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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