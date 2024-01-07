6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik'in bölücü terör örgütüyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.
Son olarak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı