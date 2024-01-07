6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Yurt içinde ve yurt dışında Mehmetçik'in bölücü terör örgütüyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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