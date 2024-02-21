6 terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon
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Yurt içinde ve sınır ötesinde, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirtildi.

MSB'nin duyurusunda, bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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