Konya'da uyuşturucu operasyonu! 7 zanlı tutuklandı...

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu! 7 zanlı tutuklandı...
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 473 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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# Konya # uyuşturucu
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