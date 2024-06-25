60 şehirde Kalkan-24 denetimleri! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
60 şehirde Kurban Bayramı tatili boyunca düzensiz göçe yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. "Kalkan-24" denetimleriyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Kurban Bayramı tatili boyunca geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
1456 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda 60 şehirde "Kalkan-24" denetimlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını anlatan Bakan Ali Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
- İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracımız ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı. 1456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-24” denetimlerinde 1️⃣.4️⃣5️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2024
️İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün… pic.twitter.com/ZHzpu3yKhy
Kaynak: Anadolu Ajansı