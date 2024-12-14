6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'de büyük bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Şili'de, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Şiddetli depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.

Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.