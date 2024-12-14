6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarına ilişkin ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı
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Güney Amerika ülkesi Şili'de büyük bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Şili'de, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

Şiddetli depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Depremle ilgili açıklama yapıldı - Resim : 1

Yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.

Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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