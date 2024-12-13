Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 Milyar TL’lik rekor ceza!

Kurul, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğe yönelik yaptığı soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

18 Mayıs 2023’te başlatılan soruşturma, Google’ın çevrim içi video paylaşım platformu YouTube’un reklam envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (DSP) üzerinden satın alınmasını zorunlu kıldığı ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddialarını inceledi.

Bu süreçte Google, rekabetçi endişeleri gidermek adına Nitelikli YouTube DSP’lerinin YouTube reklam envanterine erişimini garanti eden bir taahhüt sundu. Rekabet Kurulu, 3 Mayıs 2024 tarihinde aldığı karar ile bu taahhüdü kabul ederek ilgili iddialar açısından soruşturmayı sonlandırdı.

Soruşturmanın devamında Google’ın dikey bütünleşik yapısıyla kendi ürün ve hizmetlerini kayırdığı iddiaları incelendi. Bu çerçevede, Google’ın kendi DSP’lerinden gelen envanter taleplerini kendi arz tarafı platformlarına (SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu (AdX) aracılığıyla kendi SSP hizmetlerine avantaj sağladığı tespit edildi.

12 Aralık 2024’te tamamlanan müzakereler sonucunda, şu kararlar alındı:

İhlal Tespiti: Google’ın yayıncı reklam sunucusu pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanarak, kendi SSP hizmetlerine avantaj sağladığı ve bu eylemin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı belirlendi. Bu durum, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlali olarak değerlendirildi.

Para Cezası: Google’a, 2023 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 2.607.563.963,59 TL idari para cezası kesildi.

Rekabetin Sağlanması için Yükümlülükler: Google’a, üçüncü taraf SSP’lere kendi platformlarına uyguladığı koşullardan daha az elverişli olmayan şartlar sağlaması için 6 ay süre verildi. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Alınan karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargıya taşınabilecek.