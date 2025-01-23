69 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve asil Türk milletine baş sağlığı dilediklerini söyledi.

Terör örgütleri ve her türlü tehdite karşı operasyonların sürdüğünü ifade eden Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

5 BİN 130 KİŞİ SINIRI GEÇEMEDEN ENGELLENDİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu ifade ederek, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 105 kişinin yakalandığını belirtti.

Yılbaşından bu yana kadar yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışanlara ilişkin bilgi veren Zeki Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1496 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla 69 kilo 550 gram eroin ve 65 kilo 550 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Türkiye'nin, stratejik açıdan kritik bölgelerde sunduğu çözüm önerileriyle ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinde kilit bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Libya’dan Kosova ve Bosna Hersek'e kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapmakta, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davalarına güçlü bir destek sunmakta, bölgesel barışın tesis edilmesine ve uluslararası güvenliğe kayda değer katkılar sunmaktadır." dedi.

Zeki Aktürk, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri rahmetle anarak, Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edileceğini vurguladı.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle, Suriye halkı zorla yerinden edildiğini, topraklarının ise terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynaklarının sömürüldüğünü kaydeden Zeki Aktürk, şöyle devam etti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de, işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA GAZZE'DE ATEŞKES

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini belirten Zeki Aktürk, "Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN YAŞAR GÜLER'İN TEMASLARI

Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 16 Ocak'ta Moğolistan Savunma Bakanı ile bir araya geldiğini, ardından Abu Dabi Büyükelçisini, 17 Ocak'ta ise Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini söyledi.

Bakan Güler'in diğer temasları hakkında da bilgi veren Zeki Aktürk, şöyle devam etti:

"20 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Slovakya Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, ayrıca mevkidaşı ile 'Türkiye-Slovakya Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanını kabul edecektir. 15-17 Ocak tarihleri arasında Belçika'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve birçok ülkenin Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. 20 Ocak'ta Umman Deniz Kuvvetleri Komutanını kabul eden Sayın Genelkurmay Başkanımız, bugün de Libya Genelkurmay Başkanını ağırlayacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanımız bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanımız, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile 20 Ocak'ta görüşmüştür."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirtti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin detay ve tarihlerine ilişkin bilgi veren Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 20 Ocak'ta, Kars'ta başlayan ve 10'u fiili, 6'sı gözlemci olmak üzere toplam 16 ülkenin yer aldığı Kış-2025 Tatbikatı ile, Almanya’da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 7'nci kez komuta edilen ve Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı görev yapan Birleşik Görev Kuvveti-151'in (Combined Task Force-CTF-151) komutası 22 Ocak'ta Bahreyn'de düzenlenen törenle Pakistan'a devredilmiştir. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 24-26 Ocak tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir. 20 Ocak'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Akdeniz'de, 21 Ocak'ta ise Karadeniz’de eğitim uçuşu yapılmıştır. 22 Ocak'ta Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen uçuş görevinin, yarın da icra edilmesi planlanmaktadır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 28 Ocak'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE VE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Polonya’nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır." dedi.

SAVUNMA SANAYİ İLE ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Zeki Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle, Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmakta olduğunu vurguladı.

Zeki Aktürk bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, yeni nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) envantere alındığı bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Zeki Aktürk, 2 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 27 Ocak'a, 9 Ocak'ta başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.