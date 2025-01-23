MSB’den ‘Kışlasız Bedelli Askerlik’ açıklaması: Temel eğitim kaldırılacak mı?

Bakanlık yetkilileri, “7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin temel eğitim süresi bir aydır. Temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına, yani ‘kışlasız bedelli askerlik’ uygulamasına ilişkin Bakanlığımızın herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, sosyal medyada gündeme gelen ve kamuoyunda tartışma yaratan iddialara son noktayı koydu.