2025 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı!

Adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda dış müdahaleye kapalı bir yazılım aracılığıyla belirlenmiştir. Sonuçlara e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından ulaşılabilirsiniz."

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