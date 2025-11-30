7 işçinin öldüğü parfüm fabrikasının tutuklu sahibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan tesis sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste 8 Kasım’da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti.

Faciaya ilişkin “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkımı için çalışmalar başlamış, 12 gün sonra başlayan yıkım güvenlik önlemleri altında sürdürülmüştü.

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan tesis sahibi Kurtuluş Oransal’ın, fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Oransal’ın kalbi burada yeniden durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti.