70 ilde dev uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kilo madde ve milyonlarca hap ele geçirildi!

Türkiye genelinde 70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda büyük bir darbe indirildi. Son 10 gün içinde gerçekleştirilen baskınlarda 565 kilo uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonlarda toplam 940 şüpheli gözaltına alındı.

70 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak’ta gerçekleştirilen operasyonlara:

1.420 ekip,

3 bin 550 personel,

13 hava aracı ve

49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Açıklamada, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” ifadeleri kullanıldı.