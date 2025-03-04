76 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 444 kg uyuşturucu ve 2 milyon 376 bin hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 76 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında büyük bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Operasyonlarda 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 365 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

76 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen operasyonlar, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlendi.

Operasyonlara, 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği katıldı.

İSTANBUL’DA 365 KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde ve 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 102 kg bonzai ve 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 12 şüpheli yakalandı.

Hakkari’de 102 kg metamfetamin ve 60,5 kg eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 54 kg metamfetamin bulunurken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 53,5 kg skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

En büyük miktarlardan biri ise Kırıkkale’de bulundu. Burada 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEBRİK MESAJI

Operasyonların ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.