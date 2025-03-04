Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Belediye binasında yapılan aramalarda birçok belgeye el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı!
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamaları yöneltilen Köseler ve beraberindeki 21 kişi, 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR YAPILDI

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediyesi’nde sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından detaylı bir arama gerçekleştirildi. Belediye binası polis bariyerleriyle çevrildi ve birçok evraka el konuldu. Aramalar sırasında bazı belgelerin torbalarla emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 27 Şubat’ta Köseler ile birlikte 20 kişiyi gözaltına almıştı. Ertesi gün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürülerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Alaattin Köseler ve 17 kişi hakkında tutuklama talep ederken, 4 kişi için adli kontrol şartı istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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