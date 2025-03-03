Edip Akbayram'ın mirası: Şarkılarında umut ve direncin sesi

Edip Akbayram, sadece güçlü müziğiyle değil, duruşu ve mücadelesiyle de Türk halkının gönlünde taht kurdu. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Akbayram’ı İstanbul'da yurttaşlara sorduk:

"Çok kıymetli bir sanatçıydı, Türkiye için büyük bir kayıp. Sivas olayları ve toplumsal hassasiyetle ilgili şarkılarıyla her zaman toplumun yanındaydı. İşçilerin ve halkın yanında olmaktan hiç çekinmedi, o duruşunu şarkılarıyla dile getirdi."

"Sözlerinde umut, notasında ise geleceğe duyulan hasret vardı. Türk müziğine altın harflerle adını yazdıran usta sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Ardında yeri doldurulamayacak bir boşluk ve büyük bir miras bıraktı."

"Şarkılarını severek dinlerdim, babam çok dinlerdi. O da çok severdi, ben de onun sayesinde dinlemeye başladım. Üzüldüm gerçekten..."

"Bence, karakteriyle ve sanatıyla her zaman örnek bir insandı. Memleketini seven, gerçek bir vatanseverdi. Tüm olumsuzluklara rağmen halk için müzik yapmaya devam ederdi. Memleketin değerlerinin bilincinde olarak, aşırıya kaçmadan doğruları söyleyen nadir insanlardandı. Yiten değerlerin ardından gelen birileri olmalı. Gençler bu örnekleri takip etmeli, olumlu örnekleri çoğaltmalı. Vatandan kaçmak yerine, meydanı başkalarına bırakmak yerine, gerçekten bu vatan için mücadele edilmelidir. O bunu yapmıştı..."