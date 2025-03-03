Bunalıma giren anne dehşet saçtı! Çocuğuyla birlikte çatıda

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu yanına alarak Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hava yastığı açarken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucunda kadın ikna edilerek çatıdan indirildi.