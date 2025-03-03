Bunalıma giren anne dehşet saçtı! Çocuğuyla birlikte çatıda

Yalova'da öğle saatlerinde bunalıma giren bir kadın, 8 yaşındaki engelli oğluyla birlikte 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bunalıma giren anne dehşet saçtı! Çocuğuyla birlikte çatıda
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Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu yanına alarak Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hava yastığı açarken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucunda kadın ikna edilerek çatıdan indirildi.

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