76 şehirde Narkokapan-3 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

76 şehirde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Narkokapan-3 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve 595 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
76 şehirde Narkokapan-3 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 76 şehirde "Narkokapan-3" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

595 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gündür süren "Narkokapan-3" operasyonlarında 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 595 şüphelinin yakalandığını ifade eden Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerinden birinin ülkeyi uyuşturucuya karşı ulaşılamaz ve yasaklı bir kale haline getirmek olduğunun altını çizdi.

Ali Yerlikaya hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatarak, "Narkokapan-3" operasyonlarına ilişkin bazı bilgiler de verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığını ifade eden Ali Yerlikaya, 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdiği paylaşımında, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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