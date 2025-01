77 ilde dev operasyon: NARKOKAPAN-9’dan çarpıcı sonuçlar!

Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde 77 ilde emniyet birimleri tarafından yürütülen “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi. İki hafta süren bu kapsamlı operasyonlarda, uyuşturucu suçlarına karıştığı tespit edilen 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

77 İlde Emniyetimiz tarafından Uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında;

❌ 1 Ton 50 Kg Uyuşturucu Madde ile

❌ 13 Milyon 835 Bin 786 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



⚠️ 2 bin 795 şüpheli yakalandı❗



