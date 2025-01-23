77 ilde dev operasyon: NARKOKAPAN-9’dan çarpıcı sonuçlar!

Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde 77 ilde emniyet birimleri tarafından yürütülen “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
77 ilde dev operasyon: NARKOKAPAN-9’dan çarpıcı sonuçlar!
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Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde 77 ilde emniyet birimleri tarafından yürütülen “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi. İki hafta süren bu kapsamlı operasyonlarda, uyuşturucu suçlarına karıştığı tespit edilen 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

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