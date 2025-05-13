Doğu Perinçek'ten açıklama: "PKK Kongresi Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı tavır aldı"

Kamuoyuna 12 Mayıs 2025’te duyurulan kongre kararlarını değerlendiren Perinçek, “Bu karar, Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı çağrıyla örtüşmüyor. Kongrede ağırlığı bulunan ABD ve İsrail güdümlü unsurlar, PKK’nın kendini feshetme sürecini zehirlemeye çalışmıştır” dedi.

Perinçek, kararların Türk-Kürt kardeşliğine zarar verdiğini vurgulayarak, “PKK artık tarihsel zeminini kaybetmiştir. TSK ve Türk Polisi, yıllar süren mücadeleyle ABD ve İsrail destekli bu örgütü etkisiz hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

PKK’nın, fesih kararına rağmen faaliyetlerini farklı isimler ve söylemlerle sürdürme çabasında olduğunu söyleyen Perinçek, “Kadınlar, gençlik ve ‘sosyalist demokratik toplum’ gibi ifadelerle bu süreci perdelemeye çalışıyorlar. Ancak artık bu çağrılara yanıt verecek genç bulamayacaklar” dedi.

‘PKK, Öcalan’ın stratejik hedefine cepheden tavır aldı’

Perinçek, Öcalan’ın çağrısında, PKK’nın silah bırakması ve Türkiye Cumhuriyeti ile bütünleşmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Kongre, Öcalan’ın birleşme stratejisine karşı çıkarak, ‘Kürt demokratik ulusallaşması’ ve ‘küresel demokratik toplum’ gibi emperyalist programları savunmuştur. Lozan’a karşı tutum sergileyerek, millî devleti hedef almıştır.”

PKK’nın kongre kararlarında silah bırakmaktan açıkça söz etmekten kaçındığını ifade eden Perinçek, “Kongre, silahlı mücadelenin yerine ‘öz savunma’ söylemini koyuyor ve emperyalist destekli silahlı mücadeleye meşruiyet kazandırmaya çalışıyor” dedi.

‘Kongre, emperyalizmin küreselci programına hizmet ediyor’

Perinçek, PKK’nın yalnızca bugün değil, tarihsel olarak da emperyalizmle iç içe olduğunu belirterek, “12. Kongre kararı, ABD ve Avrupa emperyalistlerinin küreselci programına selam durmaktadır. ‘Küresel özgürlük hareketi’ olarak nitelendirdikleri güçler, aslında emperyalist odaklardır” dedi.

Ayrıca, PKK’nın kullandığı dili de eleştiren Perinçek, “Öcalan’ın önerdiği barışçıl dil yerine, düşmanlık ve kin içeren ifadeler tercih edilmiştir. Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini zehirleyen bir üslup benimsenmiştir” diye konuştu.