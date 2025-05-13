İstanbul'da deprem oldu: AFAD ve Kandilli anlaşamadı, uzman isimden tepki!

İstanbul'da bu sabah saatlerinde hissedilen yeni bir deprem de gündem oldu. Depremin büyüklüğünü belirleyen iki kurum olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi arasındaki farklı açıklamalar tartışmalara yol açtı. Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar sonrası, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan çağrı geldi.

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün sabah İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre farklı büyüklüklerde açıklandı.

AFAD, saat 07:18’de Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Ancak, deprem İstanbul'da birçok kişi tarafından daha şiddetli hissedildi ve sosyal medyada bu durum dile getirildi. AFAD, depremin merkez üssünün Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre mesafede ve 6,84 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 0,3 daha büyük açıklayarak 4,1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre, depremin merkez üssü yine Marmara Denizi olurken, derinliği ise 13,6 kilometre olarak verildi.

Sosyal medyada AFAD ve Kandilli'nin farklı büyüklük ve derinlik açıklamaları tartışmalara yol açtı. Depremin büyüklüğüne ilişkin bu farklılıkların ardından, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki kuruma çağrı yaptı. Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kandilli Gözlemevi ile AFAD Yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerinde uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinin farklı açıklamalar yapması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.”