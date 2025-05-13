Şanlıurfa’da öğretmen servisleri çarpıştı: 28 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışmasıyla sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Kazanın, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldiği belirtildi. M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı servis minibüsü, yola aniden çıkan bir hayvana çarpmamak için ani fren yapınca, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı diğer servis minibüsü duramayarak öndeki araca çarptı.

28 ÖĞRETMEN YARALANDI

Kazada toplam 28 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların tamamının öğretmen olduğu, kazaya karışan minibüslerin ise Siverek'e bağlı Faydalı ve Erkonağı kırsal mahallelerindeki okullarda görev yapan eğitimcileri taşıdığı öğrenildi.